"Dio è il mio coach": pubblicato il libro di don Cosimo Schena

Dopo aver raggiunto una certa popolarità sui social network grazie alle sue poesie e alle battaglie in difesa degli animali, don Cosimo Schena ha iniziato a ricevere migliaia di messaggi da tutta Italia, un’ondata di richieste di aiuto, di un consiglio, o meri sfoghi di persone che in lui hanno visto qualcuno capace di ascoltare e capire, senza giudicare.

E don Cosimo ha risposto a tutti, nessuno escluso, offrendo una via semplice ed efficace per ritrovare la serenità: interpretare la vita, tanto gli eventi lieti quanto quelli tragici, alla luce della Bibbia, per trarne il buono e riscoprire il bello dell’esistenza. È da quei messaggi, alcuni raccolti in queste pagine, che è nato il libro che avete tra le mani: non un manuale di self-help, ma una «messa tascabile» da portare con sé e in cui trovare conforto e comprensione, nel quale l’autore ha racchiuso una serie di consigli evangelici pratici per superare le difficoltà e ricominciare ad apprezzare il proprio presente, con le sue sfide ma anche con i momenti felici che spesso diamo per scontati. Interagendo con gli utenti, don Cosimo si è reso conto con stupore di quante persone siano alla ricerca di Dio, soprattutto quelle più lontane dalla Chiesa: questo libro, come il mezzo social, è per lui un ponte, il tentativo di tendere una mano verso chi è in difficoltà e dirgli che non è solo, che per tutti la fede può aprire le porte di un posto dove sentirsi a casa.

Cosimo Schena è nato a Brindisi nel 1979, è sacerdote della diocesi di Brindisi Ostuni. Laureato in Filosofia e in Psicologia clinica e dinamica, ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, dove ha approfondito il tema del totalitarismo e del misticismo in Simone Weil, ed è attualmente specializzando in Psicoterapia breve strategica, un approccio innovativo ed efficace per il trattamento delle diverse forme di psicopatologia. Ha pubblicato diversi libri di poesie e saggi di filosofia. È il prete più seguito sui social network in Italia, dove condivide con i suoi follower riflessioni, rubriche, inviti all’amore, alla pace e alla cura verso tutto il creato. Definito «il poeta dell’amore di Dio», è opinionista in molte trasmissioni televisive e radiofoniche.