“Incasinato”: ecco l’album d’esordio di Erasmo

Last Floor Studio presenta Incasinato, album di esordio del giovanissimo artista Erasmo, di San Vito dei Normanni, disponibile negli stores digitali dal 25 novembre. L’album presenta 7 tracce caratterizzate da un rap con influenze rock e cantautorali, quasi tutte completamente suonate. I brani sono partiti con una scrittura chitarra e voce e la volontà di valorizzare la musica analogica. In tutti i pezzi troviamo il suono del basso, della chitarra o della batteria che sono stati suonati e registrati in studio.

“L'album nasce un anno e mezzo fa circa. Avevo appena scritto ‘Un attimo’ ed era un periodo particolare, perché, dopo anni passati a scrivere solo per me, sentivo la necessità di cominciare a fare davvero sul serio e a far uscire fuori la musica che facevo. La seconda canzone che ho scritto, in quel periodo, è stata ‘Incasinato’ ed è stato anche il momento in cui ho deciso che, più che presentarmi con un singolo, l’avrei fatto con un intero album. Mi piaceva il nome, e penso mi descriva molto e descriva alcuni momenti vissuti. Non volevo mettere in mezzo canzoni che avevo scritto in passato e quindi periodi vecchi della mia vita, ma volevo scrivere qualcosa che parlasse solo del periodo che stavo vivendo, con il pensiero di concluderlo così e quindi è partito questo viaggio stupendo; ho scritto, suonato e prodotto ogni canzone, sono stato per mesi, ore e ore a suonare o a registrare davanti al pc, ma, penso che il momento più bello, sia stato quando, presso Last Floor Studio, ho visto le mie canzoni piano piano prendere forma. È stato molto impegnativo, ma, anche tanto interessante, tanto che, con questa esperienza, oltre l’amore per la musica ho scoperto una grandissima curiosità per tutto il lavoro e il processo che c’è dietro le quinte dalla creazione alla realizzazione del progetto”– Erasmo.

Ascolta l’album: clicca qui

Credits

Tutti i brani sono stati scritti da Erasmo Greco

Produzione: Erasmo Greco e Francesco Bento Barletta, eccetto “Occhi verdi” scritta e suonata da Erasmo Greco.

Mix e Mastering: Francesco Bento Barletta (Last Floor Studio)

Francesco Bento Barletta: chitarre e basso in “Influencer”, basso in “Quella Dance”

Umberto Coviello: chitarra e batteria in “Un Attimo", chitarra, batteria e basso in “Questa fantasia”.

Noemi Di Nuzzo: seconda voce in “Un Attimo”

Cover Art e Management: Daniele Balestreri (NONINLINEA)

Contenuti creativi, foto e social media a cura di: Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto dello studio cinematografico "NONINLINEA" (San Vito Dei Normanni)

Tracklist

1. Mai mai

2. Un attimo

3. Questa fantasia

4. Incasinato

5. Influencer

6. Quella Dance

7. Occhi verdi

Chi è erasmo?

“Mi chiamo Erasmo e sono un ragazzo intraprendente; non mi sarei mai descritto così prima di cominciare questo percorso artistico che in qualche modo mi ha insegnato la perseveranza. Vengo dal mare; sono molto attaccato sentimentalmente alla Puglia dove sono nato e cresciuto, anche se penso che sia più importante dove vai piuttosto che da dove vieni. Come persona mi sento semplicemente complicato, o incasinato, tanto che l'album mi descrive esattamente per come sono; invece come artista, mi sento come se tutto questo casino avesse un senso. Come se alla fine, tutto avesse un ordine interno. Siamo io, una chitarra, una stanza e tanta fantasia, tutto è cominciato così. Amo il rap, ma volevo sperimentare qualcosa che fosse diverso , che fosse suonato, che fosse pieno di musica, di strumenti, di voci”.

Erasmo, 23 anni, presenta un‘idea diversa di “rappare” accompagnato da chitarre, strumenti analogici e suoni digitali che rendono questo insieme curioso e interessante. Un percorso che comincia con il singolo “Influencer” e porterà all’album di esordio prodotto inizialmente da solista e dopo completato con la collaborazione dello studio di produzione musicale Last Floor Studio (San Michele Salentino).