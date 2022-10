Docente a poco più di 20 anni, la storia di un sampietrano nel Trentino

SAN PIETRO VERNOTICO - Nei giorni scorsi, i media nazionali hanno raccontato molte storie riguardanti giovani insegnanti entrati da poco nel mondo della scuola. Probabilmente, è il segnale che comunica un cambio generazionale significativo nell'apparato dell'istruzione.

Questa vicenda ha coinvolto anche Matteo Elia, originario di San Pietro Vernotico, che a novembre compirà 22 anni (nato nel 2000).

Matteo, infatti, ha - recentemente - superato un concorso (classe B017) che gli ha consentito di accedere all'insegnamento grazie al suo diploma di perito meccanico.

"Non sono laureato ma il mio è un ruolo di docente a tutti gli effetti - racconta - ora presto servizio presso l'Itt Guglielmo Marconi di Rovereto (in provincia di Trento)".

Un cambiamento importante

"Mi sono diplomato come perito meccanico presso l'Itt Giorgi di Brindisi. - Afferma Matteo Elia - Lavoravo come operaio presso l'azienda di famiglia, che è impegnata nel campo della distribuzione di bevande. - Prosegue - Ho fatto il concorso e poi, quando mi hanno preso, è stata una sorta di rivoluzione: ho dovuto lasciare tutto frettolosamente per firmare il contratto entro le 24 ore messe a disposizione".

"Svolgo la mia attività presso i laboratori di sistemi automazione, tecnologia meccanica, disegno e progettazione. Mi trovo a contatto con i ragazzi del triennio finale, dai quali mi separano solo pochi anni di distanza. Infatti, non nascondo che all'inizio, sia gli allievi che i docenti, mi scambiavano come alunno" confida.

"Io mi adatto facilmente. Il cambio di abitudini con il nostro territorio è palpabile - prosegue - anche se sono qui solo da poche settimane".

"Pur avendo intrapreso tale professione da poco tempo, posso affermare che mi sta piacendo. - Conclude - Rimarrò in questa scuola fino alla fine dell'anno, ma anche in futuro vorrei proseguire il mio lavoro nel mondo della scuola."