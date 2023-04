Don Cosimo Schena: "Non abbattiamo l'orsa Jj4, ricongiungiamola con i suoi cuccioli"

BRINDISI - Don Cosimo è notoriamente vicino al tema degli animali. Lo ha più volte espresso nelle sue apparizioni televisive e - addirittura - con la pubblicazione di un fumetto che mette al centro i suoi due amici a quattro zampe: Tempesta e Baloo.

Il noto "prete influencer" brindisino può contare su una platea consistente di follower, circa un milione in totale, desiderosi di conoscere il proprio pensiero in merito alla questione - diventata ormai nazionale - riguardante la mamma orsa Jj4. Quest'ultima è attualmente in custodia, in attesa di giudizio, dopo la tragedia in cui un giovane runner ha perso la vita nei pressi di Trento.

"So benissimo che c'è stata una tragedia, un giovane ha perso la vita, ma abbattere l'orsa non lo riporta in vita e non cambierà l'istinto di tutti gli orsi" fa sapere il sacerdote attraverso una nota stampa.

"Molti di voi mi hanno chiesto di prendere posizione sulla questione - afferma in un video sui social, riservato ai follower - io penso che non andrebbe abbattuta quest'orsa" prosegue.

"Sarebbe opportuno metterla in un posto in cui non può fare male a nessuno. Il fatto di aver separato i cuccioli dalla mamma non è una cosa molto buona, anche perché quei cuccioli sono ancora piccoli per stare da soli. Se un orso di sesso maschile dovesse incontrarli li ucciderebbe".

"E ora che cosa abbiamo fatto? Nulla. Cerchiamo di far ricongiungere i piccoli alla madre, perchè se no avranno vita breve e nessuno ci ha pensato. Cambiamo posizione, e la decisione che abbiamo preso - Conclude - Questo è il mio pensiero".