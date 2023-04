Don Cosimo Schena ospite al tg1 insieme ai suoi cuccioli Tempesta e Baloo

BRINDISI - Il sacerdote brindisino, nella serata di ieri (17 aprile), è comparso in onda sul più importante telegiornale nazionale dell'emittente RaiUno, per raccontare la sua storia da prete influencer ed il suo rapporto con gli animali.

Don Cosimo, soprannominato nel web come il poeta dell’amore di Dio, ormai è uno dei preti più conosciuti in italia e all’estero.

Non è la prima volta che compare in televisione: è molto noto sui social, in particolare per la diffusione delle proprie poesie e dei suoi video dedicati - nello specifico - alla diffusione dell'amore in ogni forma. Le sue pagine social - attualmente - contano un milione di follower.

Il parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi, collocata presso il capoluogo adriatico, ha parlato dei suoi due cuccioli: Tempesta, che ha curato ed è con lui da circa sei anni e - poi - Baloo. Quest'ultimo, a detta del prete, sarebbe stato trovato un anno - da lui stesso - presso il giardino della chiesa, in condizioni di salute precarie.

L'amore per gli animali

"Ho un ottimo rapporto con gli animali - afferma don Cosimo - tanto che mi fa piacere quando, talvolta, anche i parrocchiani li portano in chiesa".

"Credo che se loro potessero parlare, ci aiuterebbero ad affrontare diverse problematiche nel corso della vita quotidiana; perché spesso siamo troppo presi da noi stessi".

"Abbandonare un animale è un'azione che di umano ha poco - conclude - Essendo anche loro delle creature che vanno amate e rispettate, a mio modo di vedere, è un peccato agli occhi di Dio".