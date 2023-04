Don Cosimo Schena, i proventi del suo nuovo libro saranno donati in beneficenza

BRINDISI - “L’uomo nel cuore di Dio” è il titolo del nuovo libro di poesie scritto da don Cosimo Schena, l'ormai celebre "prete influencer" brindisino.

In poche ore dall’annuncio della pubblicazione, il volume è diventato bestseller nella sezione poesia sulla piattaforma online che ospita la messa in vendita.

Don Cosimo ha deciso di auto pubblicare il testo, in modo da avere un riscontro immediato delle vendite e così da destinare tutto il ricavato in beneficenza a persone e animali bisognosi.

Il sacerdone - infatti - è protagonista in prima linea nelle battaglie per combattere l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Basti pensare all’attuale vicenda dell’Orso JJ4. Don Cosimo ha condiviso pubblicamente la sua opinione: "E' necessario non abbattere l'orsa, ma ricongiungerla con i suoi cuccioli".

"So benissimo che c'è stata una tragedia, un giovane ha perso la vita, ma abbattere l'orsa non lo riporta in vita e non cambierà l'istinto di tutti gli orsi" ha fatto sapere il sacerdote in un video pubblicato sui social.

"Sarebbe opportuno metterla in un posto in cui non può fare male a nessuno - Proseguiva - E ora che cosa abbiamo fatto? Nulla. Cerchiamo di far ricongiungere i piccoli alla madre, perchè se no avranno vita breve e nessuno ci ha pensato. Cambiamo posizione, e la decisione che abbiamo preso - Concludeva - Questo è il mio pensiero".