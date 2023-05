Don Cosimo sempre più star di tik tok: il "prete influencer" ottiene la spunta blu

BRINDISI - Tik tok, attualmente, è il social media più in voga tra i giovanissimi. Ottenere la tanto famigerata "spunta blu" vuol dire attrarre le attenzioni di una vasta platea di utenti: tra di essi, però, ci sono anche gli "over" che ormai stanno popolando questo social, così come già fatto precedentemente con facebook e instagram.

Come accade sulle altre piattaforme di social media, il segno di spunta blu su tik tok significa che l’identità di un account è stata confermata. La verifica è generalmente riservata a celebrità, marchi o influencer. È molto probabile, infatti, che questi account vengano presi di mira da imitatori.

Il raggiungimento di questo "obiettivo", per chi è attivo nel mondo dei social, rappresenta un ottimo risultato. Lo è ancor di più se si pensa che il sacerdote brindisino è il secondo "uomo di chiesa" ad aver raggiunto il personale "traguardo". Insieme a lui c'è il filippino don Fiel Pareja, secondo solo al Papa come seguito generale online.

Tik tok, per don Cosimo, rappresenta anche una possibilità in più per diffondere messaggi importanti. Su tutti, si è sempre espresso in merito al tema della tutela e della difesa degli animali. Proprio da questa sua predisposizione è nata l'idea di scrivere un fumetto digitale che ha come protagonista il sacerdonte "don Smemorino" ed i suoi due amici a quattro zampe, Tempesta e Baloo (che nella realtà davvero gli animali domestici di don Cosimo).

Recentemente, il sacerdote ha - inoltre - pubblicato una raccolta di poesie i cui proventi verranno destinati a favore di bisognosi, sia persone che animali. Ed è proprio dalla condivisione delle sue poesie, con l'audio vocale registrato, che è partito il viaggio virtuale del "prete influencer". Un percorso che sicuramente avrà ancora molte cose da dire.