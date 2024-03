Un uovo di Pasqua gigante per la "Residenza Don Lombardo”: il bel gesto di un esercente

BRINDISI - Iniziativa solidale da parte del bar bistrot “5 sensi”, situato in via Marco Pacuvio, a Brindisi. Il titolare dell’attività, Alessandro Bungaro, stamattina di è recato presso la struttura per anziani “Residenza Don Lombardo”, situata a San Donaci, per donare un uovo di Pasqua gigante. L’esercente è stato accolto dalla direttrice della residenza, Claudia Stano, e dagli ospiti, che hanno apprezzato il gesto.

