Dopo tre brani in inglese, il cantautore Max De Lorenzis annuncia il primo in italiano

BRINDISI - Il cantautore brindisino Max De Lorenzis ha conquistato oltre 400mila streams grazie ai suoi tre brani in lingua inglese: "Something Beautiful", "River in the Sky" e "Whole Lot of Love". Ora esordisce in italiano con la nuova canzone intitolata "Ci Sarò", primo estratto dell'album "La 5° casa", in uscita il prossimo 15 marzo.

Questo brano, scritto inizialmente in inglese e adattato all’italiano per avvalorarne la profondità lirica e interpretativa, segna un momento di svolta nella carriera del cantautore, che si immerge completamente nella dimensione espressiva che meglio racchiude le sfumature del suo messaggio: una celebrazione della forza interiore generata dai momenti di disperazione e ribellione.

Nato a Brindisi il 23 maggio 1995, Max De Lorenzis si è subito distinto per la sua capacità di toccare le corde dell'anima con una vocalità intensa e suggestiva ed un’abilità strabiliante di giungere, grazie ad una timbrica istantaneamente riconoscibile, ai cuori degli ascoltatori di tutto il mondo. La sua storia è quella di un artista che, attraverso la musica, ha sempre cercato di trasmettere speranza, emozione e rinascita. "Ci Sarò" non fa eccezione, rappresentando un dialogo intimo e profondo con se stessi, una promessa di presenza e sostegno nei confronti della propria essenza più autentica, di quella persona che, più di tutte, dobbiamo imparare ad apprezzare, amare ed ascoltare.

La traccia si apre con una delicatezza quasi sussurrata, ricordando una ninna nanna che accarezza i sensi, prima di evolversi in un potente grido di ribellione. La metamorfosi musicale e lirica che avvolge l’intero brano, simboleggia la transizione dalla vulnerabilità alla forza, invitando ciascuno di noi a riscoprire la grinta, l’energia e la bellezza che troppo spesso dimentichiamo di avere.

