Eccellenze brindisine: dieci anni a Sanremo per la look maker Cristina Vozza

BRINDISI - ll festival di Sanremo non passa mai di moda. Negli ultimi anni è riuscito ad attirare l'attenzione di persone con età ed interessi - spesso - differenti.

Proprio per questo - in occasione della nota manifestazione nazionale - alcune tra le migliori maestranze di tutto il Paese, vengono chiamate per offrire la loro professionalità. Nello specifico, ci si riferisce alle attività del settore beauty, che accompagnano i volti noti dello spettacolo fino al palco dell'Ariston.

Tra queste, nel corso dell'edizione 2023, c'è una conferma: per il decimo anno consecutivo, infatti, la look maker, hair stylist e make up artist brindisina Cristina Vozza è al Festival di Sanremo, insieme al Team Al Pacino.

"Per participare, la prima volta ho presentato un curriculum e poi sono stata chiamata. - Racconta Cristina - A quel tempo i social, ora un mezzo per selezionare i professionisti, non erano utilizzati come adesso".

"Anno dopo anno sono stata riconfermata, ed è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per me".

"Le giornate a Sanremo sono molto impegnative. Ci alziamo presto ed accompagnamo gli artisti sia in hotel che prima delle esibizioni. - Prosegue - Il nostro lavoro, inoltre, ruota anche intorno alle trasmissioni televisive Rai che parlano di Sanremo: Oggi è un altro giorno, Tv talk, La Vita in diretta, Italia si, Citofonare Rai2".

"Attualmente sono entrata in contatto con alcuni grandi protagonisti dell'edizione in corso - Conclude - I cugini di campagna, la band di Blanco, Rosa Chemical, e Dodi Battaglia dei Pooh".

Sul suo profilo instagram, curatissimo ed al momento seguito da ben 57,6mila follower, Cristina sta raccontando l'esperienza sanremese, manifestando i raporti amichevoli venutisi a creare nel corso del tempo. Questo è sintomo di doti umane che vanno al di là della professionista.