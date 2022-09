"Eccellenze di Puglia": tre Comuni del Brindisino inseriti tra le "100 mete d'Italia"

BRINDISI - Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni sono le tre località della prinvincia ad essere state inserite tra i dieci Comuni della regione presenti nell'elenco delle 10 “Eccellenze di Puglia” e nelle “100 mete d’Italia” per il 2022.

Nel volume sono presenti anche i Comuni foggiani di Celle di San Vito e Peschici, il barese Giovinazzo (Ba), e i leccesi Leverano, Minervino di Lecce, Matino, e Specchia.

Il testo ha avuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Federturismo Confindustria, dell’Anci e dell’Istituto per il Credito Sportivo oltre a 6 Ministeri della Repubblica (Interno, Sviluppo Economico, Politiche agricole ed alimentari, Ambiente, Lavoro e Politiche sociali e Beni e Attività Culturali). Presidente del Comitato d’onore dell’iniziativa Franco Frattini, presidente di sezione presso il Consiglio di Stato. I membri del comitato promotore, sono, fra gli altri, Francesco Saverio Abate, direttore generale presso il Ministero delle Politiche Agricole, Mariano Grillo, direttore generale del Ministero dell’Ambiente e Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra.

Il progetto

100 Mete D’Italia ha la mission di creare uno scambio esperenziale tra 100 comuni di eccellenza e di aziende che operano sul territorio – ha dichiarato Riccardo D’Anna, editore del volume – bisogna avere visione e fare sistema, essere uniti in una grande famiglia per il bene ed il progresso della nostra nazione, collegando pubblico e privato, nord e sud Italia.” Il gruppo Enel, primo fornitore di elettricità in Italia, sarà il main partner dell’evento.