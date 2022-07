Elena Santarelli in provincia di Brindisi, pernotta in una struttura da sogno

FASANO - Tra i volti noti del mondo dello spettacolo che questa estate hanno deciso di pernottare in provincia di Brindisi, c'è anche Elena Santarelli. La showgirl, nel corso delle ultime ore, ha postato alcune foto su instagram presso Borgo Ritella, struttura ricettiva abituata ad occasioni di questo tipo.

Instagram racconta la sue vacanze pugliesi, svolte prevalentemente nel Barese: tra le mete scelte dalla biondissima ex modella emergono - in particolare - Monopoli e Polignano a Mare. Poi una serie di foto presso la lussuosa masseria collocata nella provincia brindisina.

"La didascalia sarebbe romantica e piena di amore - scrive in uno dei suoi post, in cui si lascia fotografare in compagnia della figlia - c'è da dire che la stavo implorando per fare una foto con la sua mamma" conclude.

I commenti sotto al post sono entusiasti sia per il legame di affetto tra mamma e figlia, ma anche per la location da sogno in cui si trovano.

Nella serata di ieri, grazie al sostegno di un'operatrice gastronomica esperta, la Santarelli si è cimentata - presso la medesima struttura ricettiva - nella creazione di tipici cibi pugliesi.

Oggi, invece, ha trascorso una spensieratissima giornata al mare presso il lido Pettolecchia, tra Savelletri e Fasano. Altri scatti - infatti - raccontano come si sia adattata in fretta al lifestyle pugliese, con tanto di friselle gustate in spiaggia.

Chi è Elena Santarelli

Nata a Latina il 18 agosto 1981, è una conduttrice, attrice, showgirl ed ex modella. Dal 2014 è sposata con l'ex calciatore Bernardo Corrati, a cui la legano due figli ed una relazione iniziata nel 2006.

Negli ultimi anni si è esposta molto mediaticamente per raccontare i problemi delle famiglie che devono convivere con le malattie dei figli. La sua vicenda personale, ed in particolare una grave patologia che ha colpito il figlio Giacomo, è stata l'input che l'ha portata a decidere di parlare pubblicamente di queste situazioni. Ha dichiarato spesso di voler far sentire meno sole tante donne - che non sono né vip né benestanti - nell'affrontare degli ostacoli così duri.