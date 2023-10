Elisabetta Del Giudice: la "Miss Social" brindisina in gara a Salsomaggiore

BRINDISI - Elisabetta Del Giudice, 18enne di Brindisi, è finalista nazionale di Miss Italia per la regione Puglia con il titolo di "Miss social Puglia 2023". Concorrerà per ottenere il titolo nazionale di "Miss social Italia 2023". La finalissima si svolgerà nella sede storica del concorso a Salsomaggiore Terme dall’8 all’11 Novembre.

“Sono contenta di portare avanti la mia regione promuovendo la bellezza caratteristica della Puglia”, afferma Elisabetta. Grazie al video realizzato per “Miss Italia racconta l’Italia”, Elisabetta si è distinta tra le numerose Miss che vi hanno partecipato, conquistando la giuria nazionale non solo per la sua bellezza e il sorriso ammaliante, ma anche per la sua ottima capacità verbale, l’alta espressività telegenica e la sua creatività. La premiazione si è svolta il 2 settembre durante la finalissima nella città di Andria.

“Sogno di diventare – prosegue Elisabetta - un’attrice seguendo le orme delle grandi Miss che hanno avuto successo nel mondo del cinema”.

Continuando a portare contenuti sul suo profilo Instagram @elydelgiudice_ è arrivata alle fasi finali del concorso. Il reel che ha realizzato per “Miss Italia riscopre i mestieri” concorrerà per la finalissima di Miss Italia. Elisabetta ha scelto di mettere in risalto lo storico mestiere del pasticcere salentino e del pasticciotto leccese sull’importante vetrina di Miss Italia raccontando l’evoluzione delle tradizioni dolciarie pugliesi, invitando i suoi seguaci a sostenere sempre gli artigiani locali così da favorire l’economia del nostro territorio.

Per restare aggiornati, il suo contatto instagram: Ig:@elydelgiudice_