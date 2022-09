“Energie in transito", al via il contest video e fotografico del Csv Brindisi-Lecce

Volontariato, giovani, transizione verde e digitale. Al via il contest video fotografico "Energie in Transito" organizzato dal Csv Brindisi-Lecce, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, nell'ambito dell’omonima edizione 2022 del festival “Strade Volontarie”. Il contest è aperto a tutti, e attraverso la prospettiva creativa sui territori, punta a promuove il volontariato delle province di Lecce e di Brindisi, facendo emergere in particolare le energie solidali dei volontari che supportano la coesione sociale delle proprie comunità nella duplice transizione verde e digitale, attraverso la presentazione di fotografie e videoracconti.

Il Csv Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento è accanto alle nuove generazioni, e in questo ambito lo fa con una sezione speciale, concomitante con l’anno europeo dei giovani, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo per sottolineare l’importanza della gioventù “nella costruzione di un futuro migliore: più inclusivo, più verde, più digitale. “Dobbiamo fortemente credere e impegnarci a liberare ‘Energie positive’, che arricchiscono le comunità, accompagnandole verso un modo di vivere il tempo e i luoghi, che valorizzi il volontariato – spiega Luigi Conte, presidente Csv -. In un momento in cui le sfide energetiche evocano una profonda crisi che non è solo di ordine economico, vogliamo rilanciare il ruolo connettivo dei giovani e del volontariato. Per questo il festival strade volontarie e il concorso ad esso connesso, mette in campo e premia azioni positive e propositive, curative dei mali sociali, attraverso le opportunità che il nostro tempo offre”

Ricordiamo che il contest è gratuito e aperto a tutti e si può partecipare compilando il modulo Google sul sito www.csvbrindisilecce.it entro il 14 novembre 2022.