Enogastronomia e sport, il programma "Linea Verde" fa tappa a Brindisi

BRINDISI - La città torna protagonista su Rai Uno con il programma Linea Verde. In questi giorni, infatti, la troupe televisiva della trasmissione visiterà Brindisi insieme ai due conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla. La puntata andrà in onda nelle prossime settimane.

Enogastronomia e sport

Brindisi verrà mostrata in tutta la sua bellezza, dagli elementi tipici ai prodotti locali dell'artigianato. Un riferimento particolare sarà destinato ai monumenti da visitare in chiave turistica. Non potrà mancare - sicuramente - uno sguardo al tema dell’innovazione. In questo contesto, nel corso della presentazione dello Snim, il presidente della New Basket Brindisi Nando Marino ha affermato che "nella tappa saranno coinvolti anche i componenti della squadra biancazzurra, con un’ulteriore excursus sull’aspetto legato prettamente al rapporto tra sport, città e mare".

Il programma e i conduttori

Linea Verde è un programma televisivo che racconta il territorio italiano, l'agricoltura, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari in onda su Rai 1 il sabato e la domenica. Prodotto per la prima volta nel 1981, raccoglie l'eredità di programmi come La Tv degli agricoltori, A come Agricoltura e Agricoltura domani andati in onda di domenica sulla prima rete Rai dagli anni cinquanta agli anni settanta. Si può affermare, senza timore di essere smentiti, che Linea Verde rappresenta - ormai da tanto tempo - una delle certezze televisive degli italiani.

Come già anticipato, anche per la corrente edizione i conduttori sono Marcello Masi e Daniela Ferolla. Il primo è nato a Roma nel 1959 ed è un giornalista (che in passato ha lavorato nel settore economico e parlamentare), autore televisivo e conduttore televisivo italiano.

Daniela Ferolla, invece, è nata a Vallo della Lucania nel 1984 ed è un'ex modella italiana, vincitrice del concorso Miss Italia 2001.