Esce #Primavera: la serie web scritta, prodotta ed interpretata da studenti

FASANO - Il 27 novembre alle ore 19.00, presso il cinema Teatro Kennedy di Fasano, sarà proiettata #Primavera, la web series in tre puntate, interamente scritta, prodotta ed interpretata dagli alunni dell’Iiss “G. Salvemini” di Fasano, nell’ambito del progetto Salvè web series.

#Primavera è ambientata in una ipotetica scuola, l’istituto superiore “Vivaldi", e racconta di un adolescente di nome Gabe che ha la passione per il web. Con lui, oltre ai suoi variegati compagni di classe, Valerio De Falco, un professore di storia che nasconde un passato abbastanza intrigante.

A fare da sfondo a tutta la vicenda il tema della legalità, in un racconto corale in cui troviamo le voci di tanti giovani in bilico tra identità, socialità, incomunicabilità e frammentarietà esistenziale.

Il progetto rientra nelle attività del Cips, il piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso dal Ministero della cultura (Direzione generale cinema e audiovisivo) e dal Ministero dell’istruzione e del merito (Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti), ed è stato realizzato a seguito della pubblicazione dell’Avviso “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”.

Partner della scuola in questa avventura, scuole, associazioni e professionalità del territorio: la Scuola secondaria di primo grado "Galilei" di Pezze di Greco, il Comune di Fasano, il Cinema Teatro Kennedy, l’associazione SenzaConfine, per i laboratori di scrittura e recitazione, Giacomo Tangorra, per i laboratori di produzione e post produzione.

Lo stesso 27 novembre 2023, alle ore 18,00, nel foyer del Cinema Teatro Kennedy, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà inaugurata la mostra video-fotografica “Etera”, un percorso artistico- letterario, realizzato in forma creativa che intende far riflettere contro le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. Quattro le sezioni della mostra. Le prime due #follimuse #donneombra raccontano, tra video e scatti, di donne e artiste vissute all’ombra dei loro compagni, muse costrette alla follia, talenti oscurati e violati. La terza sezione #ladonnaperfetta con gli scatti di Barbie racconta di patriarcato, complessità, gratitudine e violenza. La campagna fotografica #staizitta, invece, è un piccolo e circoscritto omaggio a Michela Murgia, al suo impegno culturale, partendo anche dal linguaggio, per tutte, tutti, tuttu, e vede il coinvolgimento di tante donne del territorio, politiche, imprenditrici, dirigenti, insegnanti.

Un bel momento per la condivisione di tanti temi sociali con la comunità fasanese e con il territorio tutto, lunedì 27 novembre, a partire dalle ore 18,00, presso il Cinema Teatro Kennedy di Fasano. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.