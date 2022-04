Eies, Treyz e Nikk si esibiscono all’istituto “Lilla” di Francavilla

Eies, Treyz e Nikk i giovani artisti Brindisi, oggi hanno dato uno spettacolo nell’istituto professionale "Vincenzo Lilla" di Francavilla Fontana, dove hanno cantato i loro brani musicali: Bimbo, London View, Tuta Nike, Miss, 23, Che fai, Chiamate, T'Apposto, Ca$hout, Un'altra Notte.

Si tratta di brani già disponibili su tutte le piattaforme digitali ed alcuni inediti ancora non usciti. I tre ragazzi hanno un messaggio chiaro per tutte le persone che hanno un sogno: quello di essere sempre convinti delle proprie potenzialità e delle loro ambizioni. Credete in voi stessi e non vi fate fermare mai da nessuno la musica è di tutti e per tutti.

I ragazzi possono essere seguiti su Instagram: eies23, __treyz, nikk_.official_.