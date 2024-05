Dopo l'esibizione il soggiorno nel Brindisino: Emma e Boomdabash insieme a pranzo

MESAGNE - Un semplice pranzo conviviale tra artisti e amici. Sorrisi, serenità ed un calice alzato verso il cielo in segno di gioia. Protagonisti i Boomdabash e la nota cantante salentina Emma Marrone, impegnata nella giornata di ieri (11 maggio) per la registrazione dell'evento musicale "Road to Battiti" a Brindisi. Insieme a loro un gruppo di persone vicine, tra familiari e amici.

La location dello scatto in evidenza nell'articolo è Masseria Messapia, resort collocato sulla strada provinciale fra Mesagne e San Pancrazio Salentino. Sui social sono apparse alcune foto postate sia dal personale della stessa Masseria che dall'artista originaria di Aradeo.

Emma, tra le storie instagram, non ha mancato di ringraziare per l'accoglienza ricevuta. Poche ore prima, un altro grazie lo aveva rivolto alla città di Brindisi, pubblicando l'immagine di una Scalinata Virgilio piena di gente durante la sua esibizione.

Almeno qui le polemiche sui soldi impegnati dal Comune di Brindisi per lo svolgimento dell'iniziativa non sono arrivate (leggi la notizia). In queste ore, infatti, è partita la kermesse musicale "Road to Battiti" ideata da Radio Norba, che nel Brindisino coinvolgerà anche Ostuni. L'appuntamento nella Città Bianca è per stasera alle ore 21.00 davanti alla scalinata Antelmi.

Lo scorso anno i Boomdabash furono protagonisti del medesimo evento nella loro Mesagne. La gente per ascoltarli affollò gli spazi adiacenti a Piazza Vittorio Emanuele: fra la Porta Grande, la villa comunale e via Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui