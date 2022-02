Al via la seconda edizione di "Abilmente creativa", il contest di primavera

SAN MICHELE SALENTINO - Al via la seconda edizione del contest virtuale “Abilmente Creativa – La Primavera 2022”, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di San Michele Salentino e dedicato, interamente, alla creatività manuale sul tema della primavera. Il concorso, infatti, vuole promuovere e valorizzare la creatività manuale della popolazione dando vita a nuove idee sempre più originali, incentrate sul tema della primavera, valorizzando così risorse umane e tutto quello che concerne gli aspetti sociali di una comunità, espressa attraverso la realizzazione di opere in manufatti come: l’arte del riciclo, le installazioni urbane, l’home decor (o creazioni d’arredo), il ricamo tradizionale (tombolo, uncinetto, tecnica dell’arazzo, cucito creativo), bijoux e accessori, ballon art e tecniche pittoriche (le opere rientranti in questa categoria verranno esposte all’interno della biblioteca-pinacoteca “Salvatore Cavallo”).

Rientra nell’edizione 2022 del concorso, anche, il murales. Chi parteciperà in questa categoria di espressione d'arte dovrà candidare il progetto con una rappresentazione grafica e descrizione esplicativa dell'idea proposta. Solo successivamente, ove il progetto dovesse essere tra i vincitori, sarà compito degli uffici e dell'amministrazione, individuare il luogo più adatto per tale progetto, che avrà come finalità quella di riqualificare o il centro storico o un altro punto del paese.

“Dopo il successo riscosso dalla prima edizione di “Abilmente Creativa”, la primavera a San Michele Salentino si celebra ancora una volta con una seconda edizione del contest, aperto a tutti i creativi che rientrano nelle arti coinvolte – dichiara l’assessora alla cultura, Rosalia Fumarola. L’arte un potente mezzo per riconquistare luoghi e recuperare la socialità. La primavera è da sempre un momento magico che ha ispirato artisti, poeti, musicisti di tutto mondo. Per questo il contest pone la nostra comunità al centro di un dinamico fermento di idee, che se valorizzate, possono essere una risorsa per il territorio”.

Posso partecipare al concorso i cittadini, residenti e non nel Comune di San Michele Salentino. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante dovrà candidarsi attraverso l’invio di almeno 3 foto dell’opera che deve essere inedita, allegando il modulo d’iscrizione e descrittivo dell’opera stessa, inviando tutto alla mail ufficiale dell’Ufficio Stampa del Comune di San Michele Salentino: ufficiostampa@comune.sanmichelesal.br.it, entro il 30 marzo 2022 (termine ultimo per partecipare).

Le opere saranno valutate da una apposita commissione in base ai seguenti criteri: caratteristiche dei manufatti realizzati, criteri qualitativi di ricerca, capacità tecnica e originalità. Ai primi quattro classificati sarà consegnato un premio in denaro. A tutti i partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione e, a seguire, i vincitori verranno invitati a un programma di talk e tavole rotonde aperte al pubblico nel corso delle quali gli artisti presenteranno le loro opere. Il regolamento completo è consultabile sulla homepage del sito istituzionale www.comune.sanmichelesal.br.it e sulla App istituzionale MySanMicheleSalentino.