"Il settore eventi ha bisogno di un sostegno", la testimonianza del lavoratore Cristopher Rubino

LATIANO - Cristopher Rubino è un trentaduenne che opera dal 2007 nel settore degli eventi. Recentemente ha ricevuto un premio da parte del noto sito matrimonio.com, intitolato "Wedding awards 2022".

La piattaforma online offre questo riconoscimento a coloro che si distinguono in base alle recensioni positive lasciate dagli sposi. "Ci sono tanti altri professionisti del territorio che, come me, hanno ricevuto il medesimo riconoscimento - afferma Christopher - io lavoro con uno staff di almeno 3 persone, a volte anche di più. Proponiamo intrattenimento e live music, infatti io suono anche il sax ".

"Il nostro è un settore molto colpito dalla pandemia. - Prosegue - In questo momento per tutti è facile rimanere fermi con il lavoro, perché è possibile eseguire solo musica da ascolto e non da ballo; di conseguenza, gli eventi vengono rimandati con maggiore frequenza".

"Vorrei che arrivassero più aiuti per il settore. In provincia, come in tutta Italia, siamo in tanti a fare questo lavoro. Perché si tratta di un lavoro! - Precisa - Spesso accade che alcune persone ti chiedano cosa fai come prima professione, ma bisogna capire che io e molti come me svolgiamo tale attività in modo continuativo. - Conclude - Capiamo che la pandemia debba essere affrontata con cautela, ma sarebbe stato meglio non consentire affatto lo svolgimento delle cerimonie, aiutando però in termini concreti tutti i professionisti che operano nell'ambito".