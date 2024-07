Posidonia, una pianta dalle straordinarie potenzialità: evento al porticciolo

BRINDISI - Apparentemente sembra solo un’alga, in realtà è una pianta marina dalle straordinarie potenzialità. Basti pensare che ogni metro quadrato di prateria può generare quotidianamente da 4 a 20 litri di ossigeno e le praterie sono un habitat unico in termini di biodiversità tanto da diventare aree di riproduzione, nursery e dimora permanente per circa il 25% delle specie marine del Mediterraneo. Nonostante ciò, le praterie di posidonia sono in costante e progressiva regressione; si stima che negli ultimi 50 anni la loro presenza nel nostro mare sia diminuita di oltre il 30% e dunque necessitano di aiuto.

Nasce da qui “Foresta Blu”, la nuova campagna di Coop che prosegue così il suo impegno nella tutela dell’ambiente e avvia un’azione di sensibilizzazione sul tema coinvolgendo anche i propri soci e consumatori. Proprio nelle acque di Monopoli, Torre Guaceto e Savelletri, da luglio parte il monitoraggio scientifico di tre grandi posidonieti e sempre nelle acque pugliesi veleggia la barca da regata Anywave, nave pilota esempio di una vita del mare sostenibile. A bordo la figura del Responsabile Ecologico e un innovativo kit per contrastare l’inquinamento da idrocarburi.

A raccontare, martedì 9 luglio, presso il porticciolo Marina di Brindisi, l’iniziativa intervengono: Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi; Andrea Tursi, dottorando presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Lajal Andreoletti, responsabile progetti socio ambientali di LifeGate; Enrico Quarello, Direttore Csr, comunicazione, relazioni pubbliche Coop Alleanza 3.0.

