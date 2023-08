Lui ex militare Nato, lei mesagnese: tornano in Italia per celebrare le nozze d'oro

MESAGNE - Sono i primi mesi del 1973. Lo statunitense Nick, in servizio presso la base Nato di San Vito dei Normanni, conosce casualmente la mesagnese Lisa, allora abitante presso il rione Grutti. È subito colpo di fulmine, i due si innamorano tanto da sposarsi il 20 agosto di quello stesso anno.

Successivamente si trasferiranno in America, nel Delaware, Stato collocato nel Nord Est degli Usa, nel mezzo - anche se a distanza di molti chilometri - tra Washington e Filadelfia.

Nick e Lisa hanno poi avuto tre figli e ben sette nipoti. Da quando entrambi sono in pensione, tornano nella tanto amata Mesagne ben due volte l’anno. Il legame della donna con la sua terra d'origine è viscerale.

Domenica scorsa (20 agosto), a 50 anni esatti dal loro matrimonio, hanno rinnovato e festeggiato quella promessa originaria con parenti e amici. Hanno scelto di farlo nel luogo in cui si sono incontrati e dove hanno celebrato il loro primo matrimonio. Tra gli invitati presente anche un loro amico speciale, il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli. Quest'ultimo ha postato una foto sui social (quella in evidenza in questo articolo) ringraziando per l'invito marito e moglie, e augurando loro ancora tanta felicità.

Quella di Nick e Lisa è una storia speciale, ma al contempo non è isolata se contestualizzata a quel periodo. La base Nato, infatti, aveva portato un importante comunità americana a vivere nella provincia di Brindisi, dagli anni Sessanta fino al termine della funzione strategica avvenuto nel 2000.