Fabio Fognini, visita medica nel Brindisino prima di partire per la Coppa Davis

MESAGNE - Una stories sul profilo ufficiale facebook di Apulia Diagnostic ha diffuso l'informazione riguardante la presenza di Fabio Fognini, il noto sportivo nonché marito della brindisina Flavia Pennetta, presso lo stesso centro medico.

L'atleta - da quanto si evince dal post social - avrebbe effettuato delle visite mediche prima di partire per la Coppa Davis, massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile.

Fabio Fognini: biografia

Considerato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre, Fognini vanta come migliori classifiche ATP il 9º posto in singolare raggiunto nel luglio 2019 e il 7º in doppio nel luglio 2015, unico tennista italiano a essere entrato nella top 10 in entrambe le specialità.

È uno specialista della terra rossa, superficie su cui ha conquistato otto dei suoi nove titoli del circuito ATP in singolare tra cui spicca il Masters 1000 di Monte Carlo del 2019, unico successo italiano nel Principato dall'apertura del tennis al professionismo. Il suo miglior risultato nelle prove di singolare dei tornei del Grande Slam sono i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2011.

In doppio è stato nº 7 del ranking, migliore posizione mai raggiunta da un tennista italiano, e ha conquistato sette tornei ATP su 19 finali raggiunte, tra cui si distinguono gli Australian Open 2015, vinti insieme a Simone Bolelli, unico successo di una coppia italiana in un torneo maschile del Grande Slam nell'era Open.

Coppa Davis

L'evento sportivo, organizzato dalla Federazione internazionale tennis, come sempre è molto atteso e si disputa con cadenza annuale. E' nato ufficialmente nel 1900, anche se con un altro nome e quindi ha radici profonde.

Dall'edizione 2019, il format della competizione è cambiato. La modifica più importante riguarda il gruppo mondiale, disputato nell'arco di una settimana, con diciotto squadre divise in sei gruppi da tre squadre ciascuno. I match tra queste squadre prevedono due partite di singolare e una di doppio. Accedono ai quarti di finale le nazioni vincitrici del proprio girone, più le due migliori seconde.