Nozze di ferro, 70 anni per Paolo e Maria: l'omaggio dell'amministrazione

FASANO – Una giornata da ricordare per Paolo Dicarolo e Maria Pertosa, nonnini fasanesi che lo scorso venerdì 18 giugno hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio numero 70. Il primo cittadino Francesco Zaccaria e l’assessore Luana Amati, a nome di tutta la città di Fasano, hanno voluto complimentarsi per l’importante traguardo raggiunto, porgendo il proprio augurio, nell’auspicio che ve ne siano sempre di nuovi. "Sono traguardi che meritano di essere solennizzati ed incorniciati – ha spiegato l’assessore Amati – anche perché onorare questi matrimoni di lunga durata ci permette innegabilmente di ricordare il valore degli affetti e della famiglia e pure di ringraziare le passate generazioni per essere ancora oggi fondamentale sostegno sociale per le giovani coppie e per aver contribuito al progresso della città di Fasano".