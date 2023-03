Fasano, operatori del turismo a lezione di social media marketing

FASANO – Fornire gli strumenti necessari per sfruttare le opportunità che il social media marketing offre alle imprese del turismo e del commercio locale, questo l’obbiettivo del primo workshop gratuito organizzato dall’amministrazione comunale di Fasano, assessorato al Turismo, in collaborazione con la Consulta del Turismo, che si è svolto lo scorso giovedì 9 marzo nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città.

Oltre 50 operatori, tra professionisti e imprenditori che operano nel settore turistico, hanno partecipato all’incontro formativo tenuto da Rino Scoppio, consulente e formatore aziendale, che nelle due ore del workshop ha trattato diversi temi, dalle opportunità del social media marketing per le imprese del Turismo e del commercio, alla progettazione delle pagine aziendali, alla creazione di contenuti editoriali, concludendo con la spiegazione di una nuova opportunità in arrivo in Italia: il social commerce.

"Vogliamo continuare a generare occasioni di formazione e di crescita per l’industria turistica del nostro territorio – dice l’assessore al Turismo Pierfrancesco Palmariggi – questa volta dedicando una particolare attenzione alle piccole e medie imprese del Turismo che rappresentano la fetta più ampia della nostra offerta. A loro vogliamo offrire le conoscenze necessarie per potersi promuovere al meglio e di conseguenza per poter promuovere al meglio Fasano. Le strategie legate alla comunicazione, soprattutto negli ultimi anni, hanno subìto una rapida evoluzione e i social media sono ormai diventati uno strumento indispensabile per semplificare e influenzare le decisioni dei viaggiatori".

"Il comune di Fasano è un territorio straordinario – ha spiegato Scoppio – pieno di tante strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, però molte di queste, soprattutto piccole e medie, non riescono ancora a sfruttare in maniera efficace ed efficiente le molteplici opportunità che i social media offrono alle loro attività. In questo workshop abbiamo approfondito gli strumenti aziendali e soprattutto i metodi per creare contenuti editoriali che producano risultati: il coinvolgimento, l’interesse ed infine la prenotazione e la dimostrazione della soddisfazione del cliente, anche dopo che la vacanza è terminata".

Il workshop Social media marketing per le imprese del turismo e del commercio è stato il primo delle serie di iniziative gratuite promosse dall’assessorato al Turismo e dedicate alla formazione degli operatori del settore. Il prossimo workshop gratuito, sempre tenuto dal dott. Scoppio avrà come tema Personal branding per manager, professionisti e Imprenditori» e si svolgerà il prossimo 29 marzo, sempre dalle 16 alle 18 a Palazzo di Città.