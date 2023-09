La vendemmia con le famiglie diventa una festa

BRINDISI – La vendemmia diventa una festa presso l’azienda agricola “Pugliese Velia”, situata in contrada Gabelloto. La masseria fortificata risalente al ‘600 di proprietà della famiglia Pugliese ha ospitato numerose famiglie per una domenica vissuta in simbiosi con la campagna, con sottofondo musicale.

I bambini hanno tagliato grappoli d’uva e hanno appreso da cosa è composto lo stesso grappolo. Hanno scoperto inoltre quali sono gli strumenti utilizzati per analizzare la composizione chimica del mosto. Poi la tradizionale pigiatura a piedi scalzi, un giro in trattore e la colazione offerta dall’azienda Pugliese a base di marmellate e pomodori spalmati sul pane. Per i genitori, invece, vino e caffè.