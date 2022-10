Festival Ethnos, la compagnia Creature/DanceResearch vince l'edizione 2022

NAPOLI - Ha trionfato all' edizione 2022 del Festival Ethnos, dedicato alla musica etnica, la compagnia pugliese Creatura/DanceResearch, ideata e diretta dal coreografo di San Michele Salentino, Nicola Simonetti, conquistando il primo posto (in ex aequo con il danzatore Andrea De Siena) nella sezione Generazioni (danza etnica contemporanea) con lo spettacolo “Afferenza”.

Nicola Simonetti (anche nel ruolo di ballerino), Carla Del Giudice, Luciana Parisi, Fernanda Urgese, Antonella Perruni e Angelo Zizzi hanno sbalordito la giuria del Festival internazionale in corso in Campania, con l'omaggio alla terra di Puglia: musiche travolgenti, danze dinamiche, guidate dalle calde voci degli attori per coinvolgere il pubblico in un percorso tra passato e presente. Un grande cast dall’esperienza internazionale diretto da Nicola Simonetti, coreografo tra i più interessanti a livello nazionale e internazionale, e assistito da Giusy Caccavo (alle luci).

Il Festival Ethnos è iniziato il 9 settembre 2022 nei comuni dell'area Vesuviana. Nelle ville del miglio d’Oro e nei luoghi storici di San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata arrivano artisti da varie parti del mondo per un dialogo tra la musica, danza, teatro e tradizioni. Sul palco itinerante di Ethnos si alterneranno fino al 3 novembre grandi nomi della world music, nuove proposte e musicisti provenienti da Cuba, Cina, Argentina, Capo Verde, Portogallo, Mozambico, Francia, Mali, oltre all’Italia. La direzione artistica è di Gigi De Luca.