Festival d’Europa 2023: il circo sociale TenRock di Brindisi approda a Firenze

FIRENZE - Il circo sociale TenRock di Brindisi arriva nel capoluogo toscano. Anche qui garantirà, a chi desidera, la possibilità di mettersi in gioco all’interno di uno spazio allestito a tema con laboratori di arti circensi, attività di giocoleria, equilibrismo, acrobatica e teatro. Le attività sono condotte da educatori e operatori di circo del progetto: Gabriele Cagnazzo, Anton De Guglielmo e Sophie Duchosa.

L’aspetto ludico si mescolerà con le arti educative e il fascino delle discipline circensi, offrendo a tutti una visione della pedagogia del circo sociale e di come queste attività possono rappresentare una leva di inclusione sociale e consapevolezza.

I laboratori saranno aperti a bambine e bambine a partire dai tre anni ed a chiunque abbia voglia di sperimentarsi con queste fantastiche arti che favoriscono, attraverso il gioco, l'acquisizione di competenze in aree differenti di sviluppo.



"La diffusione delle attività di circo sociale è uno degli obiettivi principali della cooperativa sociale Tenrock, che punta al potenziamento ed alla disseminazione di una metodologia educativa fortemente inclusiva in cui il gioco diventa occasione per riscoprire sé stessi, per imparare a cooperare e lavorare insieme agli altri", spiega la pedagogista Angela Silvia Paradiso.

Le attività di circo sociale sono possibili per tutti, bambini e adulti e permettono il potenziamento di abilità fini e grosso-motorie, di competenze sociali e relazionali e di capacità introspettive e di concentrazione.

Vivere le diverse discipline significherà potersi riconoscere in alcune di esse e scoprirsi capaci. La parte ludica e divertente delle arti circensi significherà inevitabilmente condividerla attraverso sguardi e sorrisi ed è proprio questa condivisione la mission dello staff Tenrock».

Il Festival d’Europa 2023 aspetterà gli interessati in Piazza della Repubblica a Firenze nello spazio indetto da agenzia nazionale Erasmus+ Indire con incontri, workshop, giochi, animazione, performance e la musica dell'Orchestra Erasmus.