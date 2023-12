Arriva "ClarinettoMania", il festival per gli appassionati dello strumento musicale

CEGLIE MESSAPICA - ClarinettoMania è un festival internazionale promosso dall’Accademia italiana del clarinetto, con la direzione artistica del maestro Piero Vincenti.

Incentrato sul noto strumento musicale, è un evento unico su tutto il territorio nazionale e tra i pochi a livello internazionale per importanza della proposta artistica e qualità degli ospiti. ClarinettoMania segue un obiettivo principale che è la diffusione del linguaggio musicale attraverso il clarinetto. Qui l’unicità del progetto che sviluppa l’intero percorso attorno ad uno strumento, ai componenti della sua famiglia e a tutto il repertorio e sfumature possibili.

L'iniziativa, inoltre, è mirata a diffondere tale linguaggio attraverso i più importanti clarinettisti del panorama mondiale, con attenzione soprattutto ai giovani già distintisi negli ultimi anni e ai nuovissimi talenti. Fulcro principale di tutto il festival è la stagione concertistica che si sviluppa su tutto il territorio nazionale.

ClarinettoMania è un progetto riconosciuto e sostenuto dal Ministero della cultura attraverso il Fus per il triennio 2022/2024. La rassegna pensata per Ceglie Messapica prevede quattro concerti presso il salone del Castello ducale, realizzati in collaborazione e con il patrocinio del Comune, il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce – sezione staccata di Ceglie Messapica, l’Associazione giovani musicisti “Antonietta Amico” di Ceglie Messapica, il Rotaty Club di Ceglie Messapica Terra dei Messapi e il Rotaract Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi.

L’assessore alla Cultura Antonello Laveneziana ha espresso il proprio entusiasmo per l’inizio di questa collaborazione con l’Accademia italiana del clarinetto e l’approdo sul territorio di un festival di musica classica di questa caratura, che continua a far crescere e conoscere Ceglie Messapica a livello internazionale anche come luogo di promozione della cultura.

La programmazione

- martedì 12 dicembre , ore 19.15: concerto della classe di clarinetto del professore Roberto D’Urbano. Evento realizzato in collaborazione con il conservatorio “T. Schipa” di Lecce (sezione staccata di Ceglie Messapica). Bruno Petrosillo, Matteo Coccioli, Davide Urso, Michele Nicolaci saranno impegnati ai clarinetti. Valerio De Giorgi al pianoforte.

- venerdì 15 dicembre , ore 19.15: Radar Wind Quintet Evento realizzato in collaborazione con l’associazione giovani musicisti “Antonietta Amico” di Ceglie Messapica. Suoneranno Alessandro Turi al flauto, Giusi Renna all'oboe, Stefano Giacovelli al corno francese, Gianluca Specchia al fagotto ed Ilenia Legrottaglie al clarinetto.

- mercoledì 20 dicembre , ore 19.15: Trio Ethos, anche questo evento realizzato in collaborazione con l’associazione giovani musicisti “Antonietta Amico” di Ceglie Messapica. Francesco Delfine al clarinetto, Giulio Scialpi al violoncello e Sara Piccigallo al pianoforte