"Fichi e fioroni": un percorso di conoscenza per la valorizzazione dei prodotti locali

PEZZE DI GRECO (FASANO) - Venerdì 23 giugno, alle 18:30, in Piazza XX settembre sarà la volta di Fichi e fioroni, evento compreso nel fitto calendario di appuntamenti che il Gal Valle d’Itria sta realizzando per informare e formare il territorio sulle principali tematiche legate al mondo dell’agricoltura. Ed in effetti i prossimi due incontri sono dedicati a risorse che rappresentano un valore aggiunto indiscusso nel panorama dell’offerta locale in fatto di produzioni.

Un'opportunità per conoscere ed ascoltare dalla voce di importanti esperti di settore le più avanzate tecniche di coltivazione degli alberi o le misure di difesa per le piante più aggiornate per contrastare molti dei fenomeni conseguenze dei cambiamenti climatici.

E come in tutti percorsi di conoscenza che si rispettino, alla guida ci saranno docenti universitari, ricercatori e consulenti con esperienza pluriennale: Giuseppe Ferrara, professore di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree del Disspa dell’Università degli studi Bari nel primo appuntamento dedicato a Fichi e fioroni e Enza Dongiovanni, ricercatrice senior del Centro di ricerca e sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” insieme a Luigi Catalano, consulente ed amministratore di Agrimeca Grape and Fruit consulting nell’appuntamento dedicato alla gestione fitosanitaria dell’oliveto.

“Si tratta per il Gal di una importante occasione per ascoltare la voce del territorio entrando in contatto con chi l’agricoltura la vive ogni giorno nelle sue criticità- ha dichiarato il presidente del Gal Giannicola D’Amico - Non a caso abbiamo pensato ad un ciclo di incontri che mappi in maniera capillare l’area della Valle d’Itria e sia occasione di confronto per tutti”.

Le iniziative sono finanziate nell’ambito del Psr Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del Gal Valle d’Itria - Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.