Figurazioni speciali e generiche, aperti i casting per il film "Malamore"

BRINDISI - Una nuova possibilità si è aperta per aspiranti attori e attrici, ma anche per semplici appassionati di cinema. Sono stati da poco aperti i casting per il film “Malamore” di Francesca Schirru prodotto da Altre storie con il supporto di Apulia film commission.

La produzione della pellicola, dunque, è alla ricerca di figurazioni speciali e per ruoli generici (comparse) con residenza in Puglia, e nello specifico nelle province di Brindisi, Lecce o Taranto.

I profili cercati sono i seguenti:

- uomini e donne con età tra i 20 e gli 80 anni

- uomini con età tra i 30 e i 60 anni, dall’aspetto duro e vissuto;

- uomini di origini albanesi con età tra i 30 e i 50 anni

- uomini di origini magrebine/nordafricane con età tra i 25 e i 50 anni;

- uomini e donne di origini nigeriane o centrafricane con età tra i 20 e i 50.

Come candidarsi

La mail di candidatura deve contenere un video di presentazione di 30 secondi circa. Poi due fotografie: una con primo piano e l'altra a figura intera su sfondo possibilmente neutro. Lo scatto deve inquadrare solo il soggetto che si candida e non deve essere una "foto di gruppo". E' necessario che non vi siano occhiali da sole e cappellini ad oscurare il volto.

E' essenziale, anche, fornire indicazioni precise circa l'altezza, la data di nascita, e segnalare eventuali tatuaggi e segni particolari. Non può mancare l'inserimento del recapito telefonico, l'indirizzo mail e l'indirizzo di residenza (comprovabile da documento di identità che verrà richiesto al momento dell’eventuale assunzione prima delle riprese).

Il materiale deve essere nominato con nome e cognome e inviato all’indirizzo: malamorecasting@gmail.com. Nell’oggetto della mail deve essere specificata la categoria/ruolo tra quelle sopra riportate (ad es: “uomini età 30/60 dall’aspetto duro/vissuto”). Chiaramente, le mail che non rispettano i criteri richiesti non saranno valutate.

I candidati e le candidate devono assicurare la disponibilità sul territorio pugliese nel periodo dall’invio della candidatura fino al 30 novembre 2023.