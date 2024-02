Film in concorso ai David di Donatello, la colonna sonora è creata da un mesagnese

MESAGNE - Il film "Ancora volano le farfalle" del regista Joseph Nenci è in concorso ai David di Donatello 2024 dell'Accademia del cinema di Milano nella categoria Film italiano. La colonna sonora, omonima alla pellicola, porta la firma di un artista di origini mesagnesi. Si tratta di Stefano Perilli in arte Peroz, da tempo residente a Riccione ma sempre legato alla sua terra di origine, ovvero la città di Mesagne. Sia cantante che autore, Peroz è attivo da tempo tanto da pubblicare canzoni fin dal lontano 2006. Lui ha scritto il testo della colonna sonora, l'ha composta musicalmente con Andrea Trinchi, e poi l'ha interpretata vocalmente in fase di registrazione.

La storia raccontata nel film "Ancora volano le farfalle" prende ispirazione dalla vera vita di Giorgia Righi, una giovane ragazza affetta da una rara malattia ereditaria: l'Atassia di Friedreich. La pellicola, sebbene racconti un dramma, è in realtà una storia di rivincita e riscatto sulla vita stessa. Nel cast sono presenti il comico ex Zelig Giovanni Cacioppo e agli attori Beatrice Mariani, Massimo Fradelloni, Giorgia Fiori e Chiara Sani. “Ancora volano le Farfalle” è stato girato nella zona romagnola tra Pesaro e Rimini.

Il film, nelle sale dallo scorso 9 novembre, a breve arriverà proprio a Mesagne poiché sarà proiettato presso il Teatro Comunale il prossimo 2 marzo alle ore 20. Sarà un'occasione non solo per fruire di un'ottima opera filmica ma anche per celebrare un'eccellenza artistica del territorio mesagnese.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui