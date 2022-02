Finisce l'avventura di Cosmary Fasanelli ad Amici, decide Garrison

BRINDISI - "Mi sento più consapevole, esco da qui avendo affrontato tante insicurezze che avevo; ma sono veramente grata e continuerò a studiare". Queste le prime parole di Cosmary Fasanelli al termine dell'esibizione di oggi, domenica 6 febbraio, che ha coinciso con la sua uscita dal programma condotto da Maria De Filippi.

L'esperienza della ballerina ad Amici è terminata in seguito alla "sfida immediata" contro l'entrante John Eric. L'esito è stato decretato in base alla scelta dell'insegnante Garrison Rochelle; quest'ultimo, per ironia del destino, aveva deciso qualche mese fa l'ingresso nella scuola della stessa danzatrice brindisina.

"Cosmary ti ho seguita nella scuola, ho visto che hai fatto dei miglioramenti notevoli. La domanda è: sei pronta per affrontare il serale? Dico di no, mi dispiace". Con queste parole Garrison ha comunicato la cattiva notizia.

"Mi dispiace perché in questo momento non sono al top fisicamente. - Afferma Cosmary prima della performance - ad altre persone è stata data la possibilità di riprendersi e a me no".

"Un'allieva modello, da cui tutti dovrebbero prendere esempio. - Dice Alessandra Celentano - Educata, non si lamenta mai; è lavoratrice, ed è cresciuta. Sono molto contenta di averle dato questa possibilità, perché se l'è meritata. Si può affermare, dunque, che nonostante i tanti problemi iniziali tra la brindisina e la docente, si sia creato tra le due un rapporto sincero determinato dall'impegno profuso dalla più giovane.

Quest'ultima ha potuto assimilare un bagaglio importante di conoscenze, che sicuramente sarà utilile per le proprie iniziative future.