Flash mob a Brindisi, cento diplomatici internazionali ballano in aeroporto

BRINDISI - Tanta gioia e felicità. Sono questi i sentimenti principali che comunica il video che sta circolando nel corso delle ultime ore in rete. Le immagini - condivise dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - raffigurano un folto gruppo di persone intente a ballare. La location? L'Aeroporto del Salento di Brindisi.

Da quanto emerso, tra gli interessati c'erano 100 diplomatici, provenienti da 35 Paesi diversi. Un flash mob curato - nella sua parte artistica - da IDS - Imprenditori di Sogni e Mag - Movimento Artistico Giovanile.

Il primo è un ente di produzione culturale attivo in ambito internazionale dall'anno della sua fondazione (2010). Ideato da Claudia Natale, attrice, autrice e produttrice di spettacoli ed eventi culturali, IDS ha realizzato, negli anni, prodotti culturali come spettacoli, concerti, mostre, festival, lungometraggi, cortometraggi, progetti formativi, collaborando con le più importanti istituzioni culturali d'Italia come l'Istituto Treccani, il Mic- Ministero della Cultura, Lazio Crea, Roma Culture, Teatro Pubblico Pugliese, Musica su Roma, Narnia Festival, e tanti altri.

Attualmente, IDS è diretto da Yuri Napoli, autore, attore e regista ed è composto da un team di giovani artisti attivi nel campo del Teatro, del Cinema e della Letteratura.

Il movimento Mag - come suggerisce il nome - è un movimento artistico giovanile impegnato nella realizzazione di spettacoli teatrali, nella didattica, nel cinema e nell'editoria.

Il post di Emiliano

"Ma che gli facciamo noi ai turisti! - Scrive ironicamente il governatore della regione - 100 diplomatici provenienti da 35 Paesi del mondo stanno trascorrendo in Puglia le loro vacanze d’autunno e queste sono le immagini dall’aeroporto di Brindisi! - Prosegue - Se non siete ancora qui, che aspettate a venire anche voi?".