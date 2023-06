Bambini si divertono e ballano, un flash mob per l'inclusione sulle note di "Supereroi"

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella mattinata di martedì (30 maggio), i bambini della scuola dell'infanzia del Primo istituto comprensivo "Palatucci/Don Bosco"e "San Domenico", insieme ai ragazzi speciali del Centro diurno socio educativo e riabilitativo "Raggio di Sole" di San Vito dei Normanni, gestito dalla Cooperativa sociale Emmanuel servizi sanitari, hanno dato vita ad un flash mob emozionante e coinvolgente sulle note della canzone "Supereroi".

Il brano, cantanto dall'artista Mr Rain, è diventato celebre in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo.

La location è stata Piazza Leonardo Leo, nel cuore del paese, in prossimità del palazzo municipale. Tant'è che, come si vede dalla foto posta in alto, anche la sindaca di San Vito, Silvana Errico, si è affacciata dalla sede del Comune per assistere all'evento.

L'intento era quelo di lanciare un messaggio di inclusione e al contempo di divertimento, che ha visto la grande partecipazione dei bambini ed entusiasmo da parte dei ragazzi del centro. Sono le belle esperienze che arricchiscono i cuori di tutti.

Perché, come dice la canzone di Mr Rain, "siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro".