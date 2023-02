Compleanno di Flavia Pennetta, gli auguri speciali di Fabio Fognini

BRINDISI - Nella giornata di oggi (25 febbraio) l'ex tennista brindisina Flavia Pennetta ha compiuto 41 anni. Tante le personalità note del panorama sportivo che le hanno fatto gli auguri.

Tra queste, ovviamente, non poteva mancare suo marito Fabio Fognini: "Lo sai che tutte queste candeline fanno sembrare piccola la torta? - Scrive ironicamente in un post su instagram - Feliz cumple mami".

In aggiunta al messaggio, il tennista ha pubblicato alcune foto a carosello scattate a Venezia insieme a Flavia.

Quest'ultima, in serata, ha ricevuto un regalo da parte di una delle sue figlie: la piccola le ha cantato e dedicato la canzone "tanti auguri" prima di farle spegnere una candelina. Il gesto affettuoso è stato documentato sui social.

Successivamente, l'ex tennista brindisina, nelle stories di Instagram, ha riservato un messaggio ai suoi follower: "Volevo ringraziare tutti voi per i messaggi che mi avete mandato in questo giorno speciale. Siete sempre meravigliosi. Baci e abbracci per tutti".

Flavia Pennetta: breve biografia

La pugliese, nata nel 1982, è stata una delle atlete capaci di far innamorare l’Italia del tennis. Considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi, è stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana di sempre (dopo Francesca Schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam, battendo in finale la connazionale Roberta Vinci divenendo, a 33 anni, la tennista più "anziana" ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera.

Si è sposata l'11 giugno 2016 con il tennista Fabio Fognini e - dopo circa un anno - è nato il primo figlio della coppia, Federico, così chiamato in memoria dell'amico Federico Luzzi, tennista aretino morto nel 2008 a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Nel dicembre 2019 nasce la seconda figlia della coppia, Farah. Il 19 novembre 2021, a Barcellona, viene alla luce anche la terza figlia della chiamata Flaminia.