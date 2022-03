Flavio Briatore apre un'attività in provincia di Brindisi: si chiamerà Twiga beach

SAVELLETRI (FASANO) - Il noto imprenditore Flavio Briatore ha deciso di investire in una nuova attività nel settore turistico in provincia di Brindisi. L'apertura è prevista entro maggio 2022; mentre la zona scelta è quella di Savelletri, frazione marittima del Comune di Fasano.

Briatore torna, dunque, in Puglia dopo le parole al veleno lanciate nei confronti della comunità di Otranto, che a suo dire qualche anno fa avrebbe ostacolato l'avvio di una struttura turistica.

In quel caso l'imprenditore contestava l'impossibilità di effettuare delle scelte decisive, ma radicali per gli abitanti, che avrebbero consentito un maggior indotto turistico. Gli oppositori risposero ribadento il concetto secondo cui non si possono snaturare porzioni di territorio solo a fini commerciali.

Per scoprire come andrà l'avventura imprenditoriale a Savelletri, non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.