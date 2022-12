La Formula 1 arriva a Mesagne, un simulatore viene installato nel cuore della città

MESAGNE - A partire da oggi, chi farà una passeggiata nel cuore della città messapica, potrà sicuramente notare qualcosa di insolito. La villa comunale, infatti, ospita un simulatore di Formula 1: in sostanza si tratta di un auto da corsa, di colore rosso, posta di fronte ad alcuni schermi.

Chi vorrà - dunque - potrà vivere un'esperienza particolare e significativa. Cittadini e visitatori, per qualche giorno, avranno la possibilità di guidare per la prima volta una macchina da corsa, anche se in una realtà artificiale.

Il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, ha comunicato l'avvio dell'iniziativa. Proprio lui ha svolto un giro di prova, documentato sui social.

Il post del sindaco

"Faccio un giro in città per accertarmi che tutto sia pronto per le inaugurazioni in programma oggi a Mesagne - Esordisce Matarrelli - Poi in villa comunale, intento a montare il simulatore di Formula 1, colgo un accento familiare che non mi lascia troppi dubbi. La voce è quella di Simone, un sorridente ragazzo di Montenero di Bisaccia, paese di cui è originaria mia madre - prosegue - E' veramente piccolo il mondo".

"Il simulatore, fino al prossimo 11 dicembre, permetterà di provare il brivido della velocità alla guida di un sicuro e sofisticato mezzo monoposto. L’esperienza a bordo di questo bolide è pazzesca oltreché virtuale e straordinariamente realistica" conclude.