Mesagne, “Il forno di Erasmo” sulla guida Gambero Rosso

MESAGNE – Pane fragrante, biscotti croccanti e soffici focacce: per il secondo anno consecutivo “Il forno di Erasmo” è stato inserito nella prestigiosa guida Gambero Rosso tra i migliori pani e panettieri d’Italia.

Una tradizione di famiglia iniziata nel lontano 1985 da papà Erasmo e mamma Antonietta, oggi proseguita dalle mani appassionate delle figlie Anna Franca e Simona, attentatrici dei cinque sensi, soprattutto dell’olfatto, fin dalle cinque del mattino che trasformano via Salvo d’Acquisto in un grande panificio.

Un via vai continuo di clienti che non rinunciano alla tradizione e alla genuinità dei prodotti che sforna “Il forno di Erasmo”, curato con passione e cura da chi, fin da piccola, ha sempre pasticciato nel panificio di famiglia e chi sul proprio blog (Anna Franca) scriveva “per me condividere del buon cibo con le persone che amo è ciò che da luce alla mia vita”.

Ed è esattamente la magia che accade oggi, tra un ricco comparto gastronomico- rosticceria, la panetteria con lievitazione naturale e i pani “moderni” come quelli alla segale, con farina multicereali, con le patate, alla curcuma, con l’orzo o il farro. Per finire con i dolci, quelli della tradizione mesagnese come “fatuli”, “buttascatti” e “bocconotti”, tra crostate fantasiose, tiramisù in varie versioni, babà in tutte le dimensioni e, persino, dolci in vasocottura. Avete provato tutte queste prelibatezze? Veri soul food.