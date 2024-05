Il re e la regina dei Paesi Bassi paparazzati in un noto locale di Ostuni

Il re e la regina dei Paesi Bassi in vacanza a Ostuni. Willem Alexander e Maxima Zorreguieta sono stati immortalati nel Borgo Antico Bistrot. Un paio di scatti in cui si vede il sovrano sono stati pubblicati ieri (martedì 30 aprile) dal giornalista olandese Menno Swart, sul suo profilo Instagram. Non si sa di preciso a quando risalgano le istantanee.

A quanto pare la coppia reale sarebbe atterrata presso l’aeroporto di Brindisi nella giornata di martedì. Top secret la località in cui alloggiano. Né si sa per quanto si tratterranno.

Con l’estate ormai alle porte, inizia la calata di vip e personaggi illustri verso le località più attrattive della provincia. La Puglia (le spiagge e l’entroterra fra Ostuni e Fasano in particolare) si conferma una delle mete più ambite.

