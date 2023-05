Frank Vitucci saluta Brindisi: "Grazie stella del Sud, qui riconoscimenti indelebili"

BRINDISI - Nelle scorse ore, Frank Vitucci ha lasciato la panchina della Happy Casa Brindisi. Con molta probabilità, manca solo l'ufficialità, raggiungerà la Nutribullet Treviso.

Il coach veneziano, nella serata di ieri (29 maggio), si è lasciato andare in un video, condiviso sui social, in cui ha voluto manifestare il più sentito ringraziamento ai tanti supporter biancazzurri, per la vicinanza ed il sostegno ricevuto nel corso della sua permanenza a Brindisi.

Le parole del coach

"Ciao a tutti i tifosi, amici brindisini e pugliesi - Esordisce - Sono state cinque stagioni e mezzo di grandi soddisfazioni reciproche. Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ed ottenuto un secondo posto in regular season. Molte vittorie di prestigio: a Milano, a Bologna, oltre alle gare entusiasmanti giocate in casa".

"Tutto ciò grazie anche al vostro sostegno - Prosegue Vitucci - Ho ricevuto, in questi anni, riconoscimenti importanti ed indelebili da parte del territorio. Tra questi, le chiavi della città di Brindisi donatemi dal sindaco Riccardo Rossi, e la nomina ad ambasciatore dell'Università del Salento; ma soprattutto molta amicizia ed affetto, che mi state dimostrando anche in queste ore".

"Vi ringrazio, così come ringrazio in modo particolare gli atleti che in queste stagioni hanno giocato per me. Grazie ai miei collaboratori, dagli assistenti tecnici allo staff medico e sanitario, a tutti quelli che fanno parte di questo club, e che tanto si spendono per portare avanti la stella del sud. A voi faccio i migliori auguri - Conclude - E come semple play hard & enjoy".