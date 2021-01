Fratelli Cozzetto: “dominanza” brindisina nel digital marketing nazionale

BRINDISI- L’azienda di famiglia che porta il cognome Cozzetto ha venduto e vende calzature per uomo e per donna da tre generazioni nel centro di Brindisi, ma loro sono andati alla conquista del web mettendo a disposizione delle imprese diversi strumenti per promuovere il brand e raggiungere traguardi importanti: Francesco e Matteo Cozzetto, il primo classe 1988, ingegnere gestionale, l’altro 1990, dottore in economia e marketing, hanno fondato “Dominanza digitale” insieme ad altri tre soci, a Roma, creando un realtà di digital marketing che li ha consacrati leader delle performance di posizionamento digitale.

Ma hanno davvero lasciato alle spalle il settore delle calzature? Certo che no, ultima creazione è, infatti, il loro shop online “Diva donna” per calzature esclusivamente femminili. Ma andiamo per ordine.

“Io e mio fratello Matteo siamo sempre stati molto uniti, racconta Francesco Cozzetto a BrindisiReport, il nostro sogno era creare un’azienda insieme”. Così i figli di Paride, dopo aver concluso brillantemente i propri studi a Bari, sono partiti alla volta di Roma, passando per esperienze lavorative in Europa e negli Stati Uniti.

“A Roma, terreno fertile, abbiamo conosciuto Alessandro Nicoletti, Jacopo Nicoletti e Matteo Zoccoletti, (non fratelli, ma per assonanza sembrava fossero destinati a incontrarsi tutti insieme) dice Francesco Cozzetto, e oltre a esser diventati amici, abbiamo trovato in loro degli ottimi soci per sviluppare il progetto di digital marketing”.

È nata così “Dominanza digitale” di cui Matteo Cozzetto oggi è il Ceo e Francesco Cozzetto il co-founder: “La nostra azienda, oltre a curare l’immagine del cliente, consente di acquisire informazioni sui gusti e le preferenze degli utenti, intercettando così un target qualificato, cioè potenzialmente interessato ai nostri prodotti, e di implementare strategie che puntino a soddisfare i loro bisogni reali”.

Divisi tra i due uffici a Roma e uno a Milano, i fratelli Cozzetto e i loro soci hanno, dunque, “customizzato un metodo di marketing e comunicazione che permette la crescita del brand identity dei nostri clienti e la crescita economica dei canali social come Instagram e Facebook” specifica entusiasta Francesco che, tuttavia, nella città che gli ha dato i natali, torna spesso e con piacere, anche con auto diverse perché la holding Dominanza digitale ha creato un auto rent di lusso e di city car, a breve e lungo termine, in territorio nazionale. “Si chiama Tranquillo Rent perché i nostri clienti devono stare tranquilli, pensiamo noi a tutto”.

E allora, con il motto “Creare performance digitale per ogni cliente” hanno conquistato le attrici Anna Falchi, Martina Stella e Cristina Buccino, per esempio, e il campione di pugilato Giovanni De Carolis, per citare solo alcuni dei cento nomi che si sono affidati alla professionalità e competenza di “Dominanza digitale”.