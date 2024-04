Non una di meno Brindisi: "Fuori gli antiabortisti dai consultori pubblici"

BRINDISI - "Non una di meno Brindisi" si è riunita in assemblea lo scorso 26 aprile per discutere dell’emendamento al decreto legge 19 del 2024 sul Pnrr he consolida, nel quadro legislativo nazionale, la possibilità per le Regioni di rafforzare la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori pubblici.

L’assemblea ha deciso di allertarsi e monitorare lo stato di funzionamento dei consultori pubblici e l’applicazione della legge 194, e chiede alla Regione Puglia di migliorare lo stato dei servizi esistenti e di non avvalersi di questo decreto legge.

"Le associazioni antiabortiste da decenni conducono campagne ideologiche per ostacolare le donne nell’accesso all’aborto, anche nei consultori pubblici, nei quali è possibile essere seguite nel percorso per l’interruzione della gravidanza". E' quanto si legge in un comunicato odierno condiviso da Non una di meno Brindisi, Anpi, Auser territoriale, Arci Brindisi, Coordinamento donne Spi Cgil e associazione Io donna

"Le azioni di disturbo sono di varia natura - prosegue il comunicato -. L’imposizione dell’ascolto del battito cardiaco del feto o di colloqui non indispensabili, presidi davanti agli ospedali, creazione di cimiteri per i feti, campagne di comunicazione che criminalizzano le donne, accusandole di essere assassine".

"Con questo decreto il governo espande e consolida a livello nazionale politiche già sperimentate dai governi regionali di centro-destra - in estrema sintesi, conclude la nota -. La Lombardia, per esempio, a partire dal 2001 ha permesso l’insediamento nel servizio sanitario pubblico di organizzazioni cattoliche contrarie alla legalizzazione dell’aborto volontario in nome della «difesa della vita fin dal concepimento".

