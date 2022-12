Masada 2018: il Brindisi Dop di Tenute lu Spada presentato da Gambero Rosso

Nell’ambito del Roadshow Italia organizzato in collaborazione con il Gambero rosso sono stati presentati i rosati e i Rossi dei consorzi del Brindisi Dop e del salice salentino. In una riconosciuta firma nazionale della cucina di mare come il ristorante da Pascucci Al porticciolo, a Fiumicino, lo chef Gianfranco Pascucci ha saputo ideare con grande passione un menu in abbinamento con i vini Dop Brindisi e Salice Salentino che ha permesso ai presenti di scoprire come anche un rosso di Negramaro o anche un bland con la Malvasia nera, sia idoneo per un menu a base di pesce.

Il percorso della serata condotta da Lorenzo Ruggeri di Gambero Rosso ha permesso agli ospiti presenti di conoscere il Brindisi Dop in tutte le sue sfaccettature.

L’azienda è stata presente con il proprio Negramaro Brindisi Dop, il Masada 2018, che ha ricevuto un apprezzamento per il suo sottile gioco di equilibrio tra sapori salmastri, erbacei e speziati con differenti consistenze. Il Negramaro di Brindisi si è espresso per la sua mediterranea essenza dei vini rivelandone tutta la sua versatilità e il sorprendente equilibrio tra vini rossi e cucina di mare. Un azzardo che si è rivelato un eccezionale risultato di abbinamenti riusciti e che confermano tutte le potenzialità del Negramaro di mare come quello di Brindisi.