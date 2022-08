Gerry Scotti in provincia di Brindisi, assapora le bontà gastronomiche del territorio

Ieri sera (10 agosto) Gerry Scotti ha potuto apprezzare la bellezza di Cisternino. A comunicare la visita in Puglia del noto conduttore televisivo, ci ha pensato il vice-sindaco del Comune in provincia di Brindisi, Roberto Pinto.

Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo facebook. Nell'immagine condivisa da Pinto sui social - la stessa messa in evidenza in questo articolo - il rappresentante dell'istituzione locale è raffigurato in compagnia del volto noto del mondo dello spettacolo.

"Ha potuto apprezzare la bellezza de nostro centro storico e naturalmente gustare la carne al fornello; e in particolare le nostre bombette" scrive su facebook Roberto Punto, riferendosi a Gerry Scotti.

Amatissimo dalla gente comune, i commenti al post non potevano che essere cordiali e di affetto nei confronti di un personaggio che ormai da tanti anni "entra nelle case degli italiani" per proporre del sano intrattenimento; sempre con il sorriso sul volto, lo stesso che compare nello scatto di ieri sera.

Gerry Scotti: biografia

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Miradolo Terme, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo e radiofonico ed ex politico italiano.

Come conduttore (e nelle ultime stagioni anche giudice) televisivo, ha all'attivo al 2022 circa 740 prime serate e oltre 8200 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso, dalla quale si è poi separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. I due hanno avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Dal 2011 è legato sentimentalmente all'architetta Gabriella Perino, conosciuta diversi anni prima del matrimonio con Patrizia e che ha avuto modo di incontrare nuovamente grazie ai loro figli, che frequentavano la stessa scuola. Nel 2020 diventa nonno di Virginia, figlia del figlio Edoardo.