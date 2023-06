Gesso firmato dal papa, uno dono speciale per il campione Vito Dell'Aquila

CITTA' DEL VATICANO - Durante l'udienza generale di ieri mattina (7 giugno) in Vaticano, Papa Francesco ha incontrato una delegazione di atleti, guidati dal campione olimpico mesagnese Vito Dell'Aquila. Il Santo Padre ha calorosamente accolto gli sportivi In occasione del cinquantesimo anniversario della World taekwondo (Wt).

Per tale occasione, è stato esposto uno striscione commemorativo che testimonia l'affetto ed il sostegno della Città di Roma nel celebrare questo importante traguardo, in vista del prossimo Roma Grand Prix.

Avvolti da un clima di gioia condivisa, i giovani hanno avuto l'onore di donare al Santo Padre il fotolibro "Make History" della Fondazione Umanitaria di Taekwondo. Un gesto che ha suscitato gratitudine e che, poco dopo, il papa ha in qualche modo ricambiato.

Per l'occasione, infatti, Francesco ha firmato il gesso posto - per via di un infortunio - sul braccio destro del campione Vito Dell'Aquila. Subito dopo l'udienza generale, il Papa si è diretto al Policlinico Gemelli per sottoporsi, come da programma, ad un intervento chirurgico.