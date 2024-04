Un gesto di amore a Pasqua: uova donate ai bambini e beni alimentari alle famiglie bisognose

CEGLIE MESSAPICA - Un vero e proprio miracolo di Pasqua si è verificato grazie all’impegno concreto della azienda Divella e del Club Rotaract di Ceglie Messapica "Terra dei Messapi".

E’ ormai noto come le scorte della Caritas siano sempre meno ed i prezzi del cibo e dei beni sempre più alti, tralasciando il tema delle bollette che spesso fiaccano le famiglie italiane. Per questi motivi, il Club di Ceglie ha indirizzato le sue azioni verso il potenziamento delle scorte alimentari delle Caritas per dare sollievo a chi ne ha bisogno. Tali azioni si sono concretizzate in varie forme:

- tramite una raccolta per il banco alimentare di venticinque scatoloni di beni misti di prima necessità;

- con la donazione di trentacinque uova di Pasqua destinate alle Caritas di Oria, per altrettanti minori di età inferiore ai 10 anni iscritti alle liste dell'associazione;

- per ultimo, quello che è stato definito dagli organizzatori il vero e proprio miracolo: la donazione di sette scatoloni di pasta e cinque scatoloni di biscotti tutti di marca Divella, per un totale di 200 chilogrammi di amore.

Lo scorso 25 marzo il Club Rotaract di Ceglie Messapica ha donato i beni di prima necessità raccolti presso la Divella Spa alla parrocchia San Francesco D’Assisi nelle mani del parroco don Giuseppe Leporano, che con immenso amore si prodiga ogni giorno per la sua comunità e per la Caritas del paese.

"I nostri cuori e le nostre mani giunte sono raccolte in preghiera per ringraziare la bontà della Divella Sps - affermano gli organizzatori delle raccolte -, grazie alla quale si è reso possibile il nostro service pasquale di sostegno alle famiglie dei meno abbienti. E ancora grazie a don Giuseppe che distribuirà tali beni durante la sua missione sul territorio oritano".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.