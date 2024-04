Giochi giovanili scolastici: studenti si sfidano a San Donaci per la fase regionale di dama

SAN DONACI - Ieri, 4 aprile, si è svolta la fase regionale dei Giochi giovanili scolastici (Ggs) di dama italiana ed internazionale, valida per la qualificazione alla finale nazionale che si disputerà a Misano Adriatico (in provincia di Rimini) dal 16 al 19 maggio prossimi. La competizione ha visto sfidarsi circa 100 tra ragazzi e ragazze under 16, appartenenti ad alcune scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e provenienti da diversi Comuni del Brindisino e del Leccese che già avevano superato la selezione provinciale. Il luogo dell'evento è stato la biblioteca comunale "Suor Sara Totaro" di San Donaci.

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale di San Donaci, che ha messo a disposizione la bella location, nonché a tutti i dirigenti scolastici ed ai docenti accompagnatori degli istituti partecipanti: l'Ic Manzoni-Alighieri di Cellino San Marco/San Donaci, l'Ic di Carmiano, l'Ic di Santa Cesarea Terme, l'Ic Leonardo da Vinci di Cavallino, l'Itt Giorgi di Brindisi, l'Iiss Fermi di Lecce, l'Iiss Mattei di Maglie ed il liceo scentifico De Giorgi di Lecce.

I piazzamenti per ogni categoria

Nella classifica di scuola secondaria, al quinto turno di gara, l'Ic Manzoni-Alighieri ha primeggiato occupando tutti i piazzamenti del podio: la terza squadra dell'istituto ha ottenuto 7 punti in graduatoria e 19 complessivi. Al secondo posto si è classificata la prima squadra (6 punti e 18 totali). Ancora un gradino sotto è giunto il secondo team con 5 punti in classifica e 17 totali.

Al settimo turno di gara, nella sezione di scuola primaria, l'Ic Lequile-San Pietro in Lama (31 punti complessivi) e la prima squadra dell'Ic Leonardo da Vinci (29 punti complessivi) arrivano prime a pari merito con 11 punti. Seguono la seconda e la prima squadra dell'Ic Manzoni con 6 punti in classifica.

Tra gli Allievi, al quinto turno, spicca al primo posto il liceo De Giorgi di Lecce con 10 punti in classifica (30 totali); medaglia d'argento per l'Itt Giorgi di Bindisi (8 punti, 24 totali); di bronzo sia per la prima squadra del Mattei di Maglie che per il primo team dell'alberghiero di Santa Cesarea Terme (entrambi con 6 punti in classifica, rispettivamente 15 e 14 totali).

Invece nella competizione Juniores, sempre al quinto turno, la prima squadra del De Giorgi (10 punti, 28 complessivi) precede in graduatoria la seconda squadra del Mattei (7 punti, 21 complessivi) e l'Itt Giorgi (6 punti, 20 complessivi).

