"Giochi intorno al mondo", bambini e ragazzi diventano viaggiatori

SAN VITO DEI NORMANNI - Quando un bambino ha piacere nel tornare a scuola, anche in estate, vuol dire che le politiche socio-educative adottate sono state giuste.

Non c'è nulla di più gratificante - per una comunità - nel veder crescere i propri "adulti del futuro" in modo sano: tra cultura, giochi, divertimento, nuovi legami di amicizia, e tanto altro. Questo è quanto accaduto - nel corso dell'ultimo mese - a San Vito dei Normanni, grazie al centro estivo comunale "Giochi intorno al mondo".

L'evento

L'iniziativa, coordinata dalla coperativa sociale "Amici di Leonardo", è terminata ieri sera (19 agosto).

La manifestazione conclusiva, organizzata con l'intento di salutare tutti i partecipanti, ha mostrato quanto di buono è stato fatto nel corso di un mese. I parenti dei "piccoli viaggiatori" si sono recati presso l'area esterna del primo istituto comprensivo cittadino, e sono stati allietati dai balli dei propri figli e nipoti, dalle esibizioni di alcuni artisti di strada; nonché da una passionale pizzica interpretata da due bravissimi ballerini.

All'evento erano presenti anche la sindaca Silvana Errico, l'assessore Alessandra Pennella, ed il consigliere regionale Maurizio Bruno, nelle vesti di presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile.

"Quello che è stato fatto me lo stanno adesso dimostrando i bambini - afferma la prima cittadina - voglio ringraziare i genitori per la fiducia. Siamo riusciti a proporre questa iniziativa gratis, con l'ausilio dei finanziamenti rimanenti dal periodo covid. - Prosegue - Secondo me era importante dedicare un'attenzione in più ai nostri figli e nipoti, che tanto hanno sofferto durante la fase pandemica".

"Confesso che quando sono stati fatti i gavettoni, avrei voluto essere qui per rinfrescarmi insieme a questi piccoli sanvitesi" racconta scherzosamente la sindaca, che - in conclusione - ha lanciato un input per il prossimo anno: "Chi lo sa - afferma - magari si potrà fare un campeggio sotto le tende, valuteremo".

"Un ringraziamento particolare va alle operatrici e agli operatori che hanno lavorato durante questo mese - conclude - Personale qualificato, laureato e che ha profuso grande impegno".

Lo staff del centro estivo è stato composto da Simona Lamarmora, Doriana Marzio, Marianna Colonna, Fausta Stranieri, Mina Vita, Antonio Suma, Francesca Urgese, Angela Ruggiero ed Angela Marulli.

Successivamente, i responsabili del centro estivo - Rita Sardelli e Filippo Melillo - hanno consegnato a Silvana Errico un libro speciale con all'interno immagini e testimonianze di questo viaggio, fatto accanto ai bambini e ai ragazzi.

"Un'iniziativa importante. Devo dire che San Vito si distingue da altre comunità, grazie all'operato di un sindaco speciale - racconta Maurizio Bruno - Uno degli obiettivi principali nel campo educativo, secondo me, deve essere quello di educare i nostri figli alla cosa più importante che il Signore ci ha donato: la nostra natura".

Le attività del centro estivo

In un mese, 80 piccoli viaggiatori hanno conosciuto idealmente usi e costumi dei cinque continenti attraverso giochi, laboratori (artigianato e tecnologia intelligente), escursioni, cucina (preparazione di orecchiette e focaccine) e quant'altro. I manufatti realizzati dai ragazzi - maschere, bastoni della pioggia, nacchere, maracas, tamburelli - sono stati raccolti in una mostra visitabile all'interno delle aule scolastiche.

Il centro estivo ha proposto l'organizzazione di alcune uscite: su tutte spicca la visita al museo MarTa di Taranto, una delle più importanti realtà espositive a livello nazionale nel campo archeologico. Ma non solo: altri viaggi hanno interessato la splendida città di Otranto, con la visita della rinomata Cattedrale, e degli scavi di Egnazia, dove sono conservati alcuni reperti rilevati proprio a San Vito dei Normanni. Non sono mancati neppure gioco e divertimento con l'uscita organizzata presso il parco avventura Indiana Park di Castellana Grotte.