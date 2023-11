Giovane autore mesagnese tra i protagonisti del programma "Io canto generation"

MESAGNE - "Io canto generation" è un talent show dedicato a giovani artisti che si sfidano, riuniti in squadre, in una serrata competizione musicale. Il premio finale consiste in un percorso formativo in America presso la prestigiosa New York film academy. Il programma è tornato su Canale 5 a dieci anni di distanza dall'ultima edizione. La conduzione è affidata al celebre Gerry Scotti. La prima puntata, dopo una serie di rinvii, è stata trasmessa ieri sera (22 novembre). Tra i protagonisti, nell'ambito della produzione della trasmissione, si è distinto anche il giovane autore mesagnese Antonio Tocci.

"Ieri sera Io canto generation su Canale5 è stato un grande successo di pubblico, frutto di un super lavoro di squadra - scrive tocci sui social - Vorrei scrivere così tante cose su questo 'viaggio' che non so da dove partire. Una su tutte, sono così grato di aver lavorato al fianco di professionisti che mi hanno trasmesso cosa vuol dire fare questo lavoro con passione e dedizione - prosegue - Da piccolo sognavo la tv, chi mi conosce bene lo sa, e a distanza di anni lavorare in una macchina così complessa è indescrivibile - conclude Lasciatevi trasportare dalle emozioni perché è così bello".

La sua carriera prosegue

“Ho iniziato circa sei o sette anni fa in Mai dire grande fratello con la Gialappa’s, ma è nato tutto un po’ per caso” affermava Antonio Tocci a BrindisiReport nel gennaio 2023. “Dopo essermi trasferito a Milano per studiare Comunicazione media e pubblicità in Iulm, ho partecipato ad un job day universitario organizzato da Mediaset. I miei amici, conoscendo le attitudini che mi contraddistinguono, consegnarono il mio curriculum di nascosto".

Lo scorso anno l'autore televisivo riuscì a portare la nota trasmissione Scherzi a parte, sempre in onda su Canale 5, nel suo Comune di origine. Vittima dello scherzo è stata la sua amica Elisabetta Gregoraci. Poi è tornato a Milano per proseguire in modo fruttuoso le proprie attività, così come dimostra l'esito della prima puntata di "Io canto generation".